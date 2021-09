Calcio: Vezzali, ‘cambio distribuzione partite con Dazn è rivoluzione, confido in rapida soluzione problemi'

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Il calcio è uno degli eventi più seguiti nel nostro Paese, non spetta al Governo giudicare se, in merito alla sua trasmissione, sia stata fatta o meno una scelta opportuna, quello che posso dire che, come per il resto dell'Europa, il cambio di distribuzione delle partite preferendo la modalità in streaming è una rivoluzione che sta permettendo al nostro Paese di accelerare il suo sviluppo tecnologico, come ogni innovazione ci sono dei problemi, confido in una rapida soluzione". Lo ha detto il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, all'Adnkronos in merito ad alcuni problemi di trasmissione di Dazn lamentati dai tifosi in questo inizio di campionato, dove ha l'esclusiva di 7 match e la co-esclusiva con Sky degli altri tre.