Calcio: Gasperini, 'contro Fiorentina penalizzati da episodi ma gara ottima'

13 settembre 2021 a

a

a

Bergamo, 13 set. - (Adnkronos) - "In questo inizio non abbiamo avuto problemi sotto l'aspetto fisico. Nelle ultime due partite in casa abbiamo raccolto solo un punto, ma abbiamo fatto prestazioni sempre in crescendo. La gara con la Fiorentina è stata ottima ma siamo stati penalizzati dagli episodi. Non ci hanno ancora dato delle risposte e siamo ancora molto arrabbiati per quanto è successo in campo. Ora cerchiamo di ripartire per poi crescere anche in campionato". Lo dice l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Villarreal.

"Tutto il percorso in Europa ci ha fatto crescere -aggiunge Gasperini-. Penso all'Europa League ma anche alla prima esperienza in Champions, quando abbiamo preso 4 gol a Zagabria. Abbiamo preso altre scoppole anche col Manchester City e il Liverpool, ma poi abbiam anche vinto partite impensabili. Questo torneo è più difficile del campionato e noi cerchiamo sempre di trarne qualcosa che poi ci tornerà utile. Affrontiamo le migliori squadre d'Europa e ci misuriamo con loro con coraggio, sperando di uscirne con qualcosa che possa rimanere".