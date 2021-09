Calcio: De Siervo, 'bene Vezzali su pirateria, drena risorse a nostro sistema'

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Accolgo con favore le parole di Valentina Vezzali sulla necessità di eliminare la pirateria informatica, un fenomeno criminale che drena risorse fuori dal nostro sistema". Lo ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A sulla ferma volontà del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, espressa all'Adnkronos, nel voler fermare la pirateria e nel voler convocare un tavolo con la Lega Serie A, le forze di Polizia competenti ed operatori, per lavorare e trovare una formula immediata per arginare il fenomeno.

"Siamo da anni in prima fila per combattere lo streaming illegale e abbiamo già ottenuto grandi risultati nella protezione dei nostri contenuti grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine. Dobbiamo continuare su questa strada -ha aggiunto De Siervo- e siamo pronti ad accogliere l'invito della Sottosegretaria allo Sport di aprire un tavolo per lavorare insieme su questo fronte, uniti riusciremo ad arginare questa piaga che arreca immensi danni al settore sportivo".