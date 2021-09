Calcio: Bonucci, 'dobbiamo ritrovare l'umiltà delle stagioni vincenti'

13 settembre 2021 a

Malmoe, 13 set. - (Adnkronos) - "È evidente che ci sia un problema di continuità mentale di squadra e dei singoli. C'è da lavorare sul campo e nella testa. Abbiamo le qualità per fare una grande stagione ma dobbiamo metterle in campo dal primo minuto fino all'ultimo. Sono già troppe le situazioni negative. C'è da lavorare e ritrovare l'umiltà delle stagioni vincenti". Così il difensore della Juventus Leonardo Bonucci in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe.

"Solo col gruppo potremo ritrovare la strada che spetta alla Juve -prosegue il 34enne viterbese-. La Juve non può essere quella vista fino a oggi. Quando indossi la maglia della Juve non puoi avere alibi. L'unico obiettivo possibile è la vittoria. Noi più esperti dobbiamo trasmetterlo agli altri ma anche i giovani devono capire che indossare la maglia della Juve non è come indossare altre maglie. In campo non ti devi mai tirare indietro e lo dimostra la storia della Juve, dove la squadra, l'umiltà e lo spirito di sacrificio hanno portato alla vittoria".