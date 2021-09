Calcio: Allegri, 'non ci aspettavamo questo avvio ma stiamo lavorando bene, Szczesny affidabile'

13 settembre 2021 a

Malmoe, 13 set. - (Adnkronos) - "Bisogna darsi una sveglia. Nessuno si aspettava un avvio così, però il lavoro che era stato fatto e che continueremo a fare è un lavoro fatto bene. Nel calcio non posso immaginare che Szczesny, affidabilissimo, commetta tre/quattro errori in tre partite. Se me l'avessero detto gli avrei dato dei matti. Domani giocherà ancora lui perché ovviamente è un portiere di valore assoluto". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Malmoe.