Bunker Soratte per la salute della donna

(Adnkronos) - Prevenzione tumori femminili: il Bunker Soratte apre di nuovo le sue porte a favore della salute della donna.

L'emergenza pandemica e le conseguenti misure restrittive hanno causato il blocco di molti settori, ma non del mondo del volontariato, delle imprese sociali, delle organizzazioni della società civile che hanno continuato ad offrire aiuto soprattutto alle categorie più disagiate.

Tante le realtà sul territorio, dalle grandi imprese alle piccole associazioni, protagoniste di iniziative solidali per fronteggiare l'emergenza sanitaria senza dimenticare i malati cronici e di patologie non Covid-19. L'Associazione “Donne in Movimento APS”, la cui mission è quella di promuovere e diffondere una cultura di prevenzione della salute e il benessere delle donne, nell'ultimo anno, in pieno periodo pandemico, attraverso lo spazio “La Sentinella” ha organizzato 14 giornate dedicate alla prevenzione, offrendo prestazioni mediche gratuite, consulenze, visite cliniche e circa 300 esami diagnostici (mammografie, ecografie) per la diagnosi precoce dei tumori.

Lo spazio “La Sentinella” ”, inaugurato del 2019 nel Comune di Sant'Oreste, grazie ad un importante contributo della “Susan Komen Italia”, offre prestazioni specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori femminili (ecografie mammarie e ginecologiche, terapie integrate, attività educative di promozione dell'attività fisica ) ed è dedicato a chi non rientra nello screening di prevenzione del sistema sanitario nazionale.

Grazie alle misure adottate per la ripresa graduale delle attività economiche, sociali e culturali, l'Associazione Bunker Soratte ha potuto organizzare una nuova iniziativa a scopo benefico per la promozione della salute della donna, il cui ricavato sarà interamente devoluto per sostenere il progetto Spazio Salute Donna "La Sentinella”.

Domenica 19 settembre 2021 saranno organizzate delle visite guidate all'interno della splendida cornice del Bunker Soratte, con guide esperte che racconteranno la storia e le curiosità dell'ex zona militare del Monte Soratte. Per partecipare all'iniziativa del Bunker Soratte si suggerisce di prenotare la visita guidata.