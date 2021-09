Rimini: Tajani, 'chiesto tavolo confronto, non è il momento di sfiduciare ministri'**

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “C'è un problema di sicurezza che va affrontato e un problema immigrazione che implica alcune riflessioni. Abbiamo chiesto al premier Draghi di dar vita ad un tavolo di confronto tra le forze che sostengono il governo con la presenza del ministro Lamorgese proprio per discutere i punti che devono essere corretti e trovare delle soluzioni efficaci. Non è questo il momento delle sfiducie individuali ai ministri. Noi non ne abbiamo mai fatte, neppure quando eravamo all'opposizione”. Lo dichiara il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Gabriele Melogli che si è tenuta ad Isernia questa mattina.