Scuola: Roma, da domani 29mila bambini nelle scuole dell'infanzia capitoline

Milano 12 set. (Adnkronos) - Da domani riaprono le scuole dell'infanzia capitoline, come da calendario scolastico regionale. Sono 29mila i bambini da 3 a 6 anni iscritti, nelle oltre 320 strutture gestite da Roma Capitale.

Anche per l'anno educativo 2021-2022 - sottolinea una nota del Comune di Roma - restano le misure di prevenzione, come la stabilità dei gruppi, l'organizzazione dell'entrata e dell'uscita in modalità scaglionata, l'utilizzo di dispositivi di sicurezza per il personale, l'igienizzazione costante degli ambienti e dei giocattoli utilizzati, l'impossibilità di portare giochi da casa.

Come lo scorso anno, nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale continuerà ad essere rilevata la temperatura a ogni singola persona in entrata nelle strutture: bambini, personale, genitori, fornitori.