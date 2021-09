Scuola: Roma, da domani 29mila bambini nelle scuole dell'infanzia capitoline (2)

12 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Anche quest'anno i genitori sono chiamati a firmare a inizio anno il ‘patto di corresponsabilità' e giornalmente la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per accedere al servizio, garantendo sia la salute del piccolo che la non interazione con persone positive al Covid-19.

Per la verifica del green pass, il Campidoglio ha messo a disposizione già dalla scorsa settimana uno smartphone con relativa sim per ogni singolo nido e ogni singola scuola dell'infanzia capitolina.

Al via da lunedì 13 settembre anche il servizio di trasporto scolastico per i bambini delle scuole dell'infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado, anche statali, e per gli alunni con disabilità delle secondarie di secondo grado. Il servizio di ristorazione con la consumazione del pasto nelle strutture è garantito sin dal primo giorno, secondo l'organizzazione di ciascun istituto.