Milano: da gennaio oltre 500 richieste di set in città, più che nel 2019 (2)

(Adnkronos) - Dopo aver ospitato il set del film diretto da Ridley Scott su Maurizio Gucci, che ha portato Lady Gaga in Galleria, Milano nel 2021 è stata anche la cornice della terza stagione dell'Amica geniale e della produzione Rai ispirata alla vita di Carla Fracci.

La maggior parte delle riprese si è concentrata d'estate, con il set del film 'Mollo tutto e apro un chiringuito' con Germano Lanzoni, il docu-film 'Illuminate' su Fernanda Pivano che andrà in onda su Rai 3, le riprese della fiction per la prima serata di Rai 1 'Vostro Onore' e della serie tv 'Blocco 181', realizzata per Sky Studio.

Miglior mese per numero di richieste presentate in Comune è stato luglio (94), seguito da maggio (93) e aprile (81). "Dati che - evidenzia Palazzo Marino - confermano la ripartenza di un settore che, nonostante il Covid, non ha subito una drastica battuta d'arresto neanche nel 2020 con 487 richieste presentate nell'anno all'ufficio per le autorizzazioni alle riprese fotografiche o video/cinematografiche/televisive. Erano state 745 nel 2019".