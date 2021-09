Covid: Bussolati (Pd), 'no vax in piazza a Milano con sponde da Lega, Fontana non dice nulla?'

12 settembre 2021 a

Milano 12 set. (Adnkronos) - “I no vax che abbiamo visto ieri in piazza hanno avuto ampie sponde da parte della Lega e degli altri partiti sovranisti". Lo dichiara in una nota a proposito della manifestazione contro il green pass di ieri a Milano Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd in Lombardia, che esorta: “La Lega e le forze di destra che governano la Lombardia, chiariscano una volta per tutte da che parte stanno, se con chi crede nella scienza o chi strizza l'occhio alla disinformazione e al complottismo".

"Troppo comodo fare quelli ‘di lotta e di governo' per cercare di raccattare qualche voto dalle stesse persone di cui alimentano l'ambiguità sull'utilità e l'importanza dei vaccini”, osserva Bussolati, che conclude: "Visti gli sforzi della Regione sulla campagna vaccinale, ci chiediamo anche se Fontana non abbia nulla da dire a proposito della Lega nazionale di Salvini che è ambigua sull'importanza della vaccinazione e del green pass”.