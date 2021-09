Covid: Appendino, ‘no controindicazioni, consiglio a donne incinte di vaccinarsi'

12 settembre 2021 a

a

a

Milano 12 set. (Adnkronos) - “Per chi si vaccina in dolce attesa non esistono controindicazioni diverse dal resto della popolazione, mentre, se si contrae il Covid, il rischio di partorire prematuramente è decisamente più alto”. Lo scrive la sindaca di Torino Chiara Appendino in un post Facebook in cui consiglia “alle donne in gravidanza di consultare il proprio medico di base e il proprio ginecologo e, poi, se sussistono le condizioni, di vaccinarsi”.

“Proteggete voi stesse e proteggete la piccola creatura che sta crescendo dentro di voi”, esorta Appendino, condividendo l'immagine dell'ecografia di suo figlio, che – racconta - “quando nascerà avrà già gli anticorpi per il Covid-19, perché al sesto mese di gravidanza ho scelto di vaccinarmi”.

L'appello della prima cittadina di Torino arriva dopo che – ricorda - “una donna non vaccinata, dopo un parto prematuro causato dal Covid, purtroppo non ce l'ha fatta. E qualche giorno prima, invece, non ce l'ha fatta un bimbo di 24 settimane nato di solo 1kg”.