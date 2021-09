11 settembre 2021 a

(Adnkronos) - E' stato rintracciato in casa della madre e arrestato Pierangelo Pellizzari, 61 anni, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Rita Amanze, 30 anni più giovane di lui, a Noventa Vicentina. L'uomo, che subito dopo i fatti aveva fatto perdere le sue tracce, è stato portato ora in caserma dai carabinieri ai quali non ha opposto resistenza.