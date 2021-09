Covid oggi Italia, 5.193 contagi e 57 morti: bollettino 11 settembre

11 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 5.193 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 11 settembre 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 57 morti, che portano a 129.885 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 333.741 tamponi, il tasso di positività è all'1,5%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 4.117 (-47 rispetto a ieri), mentre sono 547 i pazienti in terapia intensiva (-1), con 40 ingressi in 24 ore.

EMILIA ROMAGNA - Sono 499 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 11 settembre. Si registrano altri 4 morti, che portano a 13.408 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 36.357 tamponi, il tasso di positività è dell'1,4%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 37,2 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 106 nuovi casi, seguita da Bologna con 72 poi da Rimini (71), Reggio Emilia (58), Parma (47), Piacenza (36), Ravenna (30), Ferrara (29), Forlì (20) e infine Cesena (16) e il Circondario Imolese (14).

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 14.678 (+101). Rispetto a ieri resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43) e cala quello negli altri reparti Covid, che sono attualmente 390 (-10). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 5 a Parma (invariato rispetto a ieri ), 2 a Reggio Emilia (-1), 6 a Modena (+1), 10 a Bologna (invariato), 2 a Imola (invariato), 5 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 7 a Rimini (+1). Nessun ricovero in terapia intensiva a Cesena.

Alle ore 14.30 sono state somministrate complessivamente 6.118.233 dosi di vaccino; sul totale sono 2.894.841 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

BASILICATA - Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 11 settembre. Zero, invece, il bilancio dei morti nelle ultime 24 ore. 815 i tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 42. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 (+3) di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.308 (-3).

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 2.666 somministrazioni e finora 409.736 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,1 per cento) mentre 340.734 hanno completato il ciclo vaccinale (61,6 per cento) per un totale di 750.470 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 95,8 per cento di prime dosi somministrate e con il 90,9 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

TOSCANA - Sono 429 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 11 settembre, anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 429 su 19.924 test di cui 8.372 tamponi molecolari e 11.552 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,15% (7,0% sulle prime diagnosi)", fa sapere Giani. Il governatore toscano fa anche il punto sui vaccini, spiegando che attualmente ne sono stati somministrati 5.057.851.

Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati altri 3 morti a causa del covid. Gli attualmente positivi sono oggi 9.515, -2,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 434 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (2 in meno).

Sono 76.441 i casi complessivi ad oggi a Firenze (113 in più rispetto a ieri), 25.439 a Prato (69 in più), 26.008 a Pistoia (62 in più), 14.589 a Massa (17 in più), 28.384 a Lucca (32 in più), 32.726 a Pisa (45 in più), 20.523 a Livorno (24 in più), 25.297 ad Arezzo (18 in più), 15.627 a Siena (35 in più), 10.773 a Grosseto (14 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

PUGLIA - Sono 222 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 settembre 2021. Si registrano altri 2 morti, che portano a 6.747 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 16.343 tamponi. Questi i nuovi casi per provincia: Bari 46, Bat 33, Brindisi 37, Foggia 32, Lecce 45, Taranto 22, residenti fuori regione 1, provincia in definizione 6. Attualmente le persone positive al covid in Puglia sono 3.725: di queste, 182 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, nella regione si contano 265.867 casi totali.

MARCHE - Sono 124 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 11 settembre. Si registrano altri 2 morti, che portano a 3.056 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 4.140 tamponi, il tasso di positività è del 4,4%. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Ascoli Piceno 13, Pesaro-Urbino 33, Macerata 25, Ancora 19, Fermo 18, fuori regione 16. Attualmente, i positivi nella regione sono 3.323: di questi, 23 sono ricoverati in terapia intensiva e 59 si trovano in area non critica.

SARDEGNA - Sono 114 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati due morti, un 51enne di Cagliari e una 89enne del Sud della Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.515 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 220, lo stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare 5.191 persone.

LAZIO - Sono 362 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 11 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone. Da ieri sono stati processati 7.757 tamponi molecolari e 12.866 tamponi antigenici con un tasso di positività all'1,7%. I ricoverati sono 445, 59 le terapie intensive occupate. Nelle ultime 24 ore sono stati 617 i guariti. A Roma città i casi sono 191. L'Rt nella Regione scende a 0,75.