Calcio: Pelè, 'ogni giorno che passa mi sento un po' meglio'

San Paolo, 11 set. (Adnkronos) - "Amici miei, ogni giorno che passa mi sento un po' meglio. Non vedo l'ora di giocare di nuovo, ma mi riprenderò ancora per qualche giorno". Pelè torna a rassicurare tutti i suoi tifosi con un post su Instagram dopo l'operazione per rimuovere un tumore sul lato destro del colon. "Mentre sono qui, colgo l'occasione per parlare molto con la mia famiglia e per riposarmi. Grazie ancora per tutti i gentili messaggi. Torneremo presto insieme!", ha aggiunto 'O Rei'.