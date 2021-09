Bergamo: 2 etti di hashish e 20 dosi di cocaina nei pantaloni, arrestato pusher in stazione

11 settembre 2021 a

Milano 11 set. (Adnkronos) - Nascosti nei pantaloni aveva tre pezzi di hashish, per un totale di 214 grammi, venti dosi di cocaina già pronte per essere smerciate, 60 euro in contati e alcune lamette da barba che gli servivano per tagliare la droga. Per questo un 23enne gambiano è stato arrestato ieri dai carabinieri della Compagnia di Bergamo, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio nelle aree intorno alla stazione.

Il giovane, con diversi precedenti e senza fissa dimora, si aggirava su piazzale degli Alpini quando è stato notato dai militari, che lo hanno fermato e controllato. Al termine dell'operazione, il 23enne è stato condotto in caserma, dove, a seguito dei successivi accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo.