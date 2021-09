Salone Mobile: Confcommercio Milano, negli hotel occupazione media al 45% (3)

10 settembre 2021 a

(Adnkronos) - L'associazione sottolinea poi che “i dati di questi giorni non possono comunque essere paragonati al 2019 (occupazione nella settimana della manifestazione intorno al 90%) o agli anni precedenti dove il livello dei ricavi nei giorni del Salone del Mobile era molto più alto”.

Il Supersalone e gli eventi del Fuorisalone hanno avuto effetti anche sui negozi, che hanno registrato in questi giorni – fa sapere Confcommercio - un aumento di flussi e un lieve incremento degli affari rispetto alle settimane precedenti, in particolare per le attività commerciali maggiormente concentrate nei distretti del Fuorisalone. Minor impatto, invece, per le attività al di fuori del circuito del Fuorisalone, ma anche per le presenze in Galleria se messe a confronto con quelle di agosto.

Buona l'affluenza di visitatori provenienti da Paesi europei. Pressoché assenti, invece, russi e cinesi.