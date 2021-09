Salone Mobile: Confcommercio Milano, negli hotel occupazione media al 45% (2)

10 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Dall'analisi H-Benchmark emerge che il 38,3% dei clienti degli alberghi tra il 4 e il 10 settembre è italiano; l'8,3% proviene dalla Gran Bretagna, il 5,9% dagli Stati Uniti, il 4,9% dalla Francia, il 3,9% dalla Germania, il 2,3% dall'Olanda e il 23,9 da altri Paesi.

Il tasso di cancellazione delle prenotazioni si è fortemente ridotto negli ultimi giorni, assestandosi all'8%, contro il 66% di 30 giorni fa. L'occupazione media delle camere dal 4 al 10 settembre del 45% è cresciuta rispetto all'1 settembre (38,3%) mentre è calato il prezzo medio della camera, passando da 192,7 a 171,6 euro.

“Gran parte degli alberghi ha ormai riaperto e l'attività con il Salone di quest'anno – rileva Confcommercio Milano – costituisce un primo importante segnale di ripresa e fiducia. Non si riequilibra, però, l'andamento negativo dei mesi passati e resta la preoccupazione per l'immediato futuro in considerazione del basso livello percentuale di prenotazioni delle prossime settimane”.