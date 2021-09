Salone Mobile: Confcommercio Milano, negli hotel occupazione media al 45%

10 settembre 2021 a

Milano 10 set. (Adnkronos) - Occupazione media negli alberghi al 45% e incremento di flussi e presenze, in particolare nelle aree dove sono state promosse iniziative collegate al Fuorisalone: lo rilevano i dati su indotto e presenze in questi giorni del Supersalone del Mobile raccolti da Confcommercio Milano in collaborazione con la Rete associativa vie, Federalberghi Milano ed Epam (pubblici esercizi).

“Il Salone del Mobile non delude le attese e rimette in moto Milano con la conferma di un primo indotto incoraggiante per le imprese del terziario”, osserva Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, sottolineando tuttavia che “la strada per tornare ai livelli di crescita pre-Covid è ancora lunga ed è necessario sostenere l'attrattività della città mantenendo la continuità degli eventi e rafforzando la sicurezza sul fronte dell'emergenza sanitaria”.