Pallavolo: Europei, domani azzurri in campo contro la Lettonia negli ottavi di finale (2)

10 settembre 2021

(Adnkronos) - Tra gli azzurri che hanno già vissuto momenti simili in passato c'è Fabio Balaso che a tal proposito ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose in questa prima fase, cinque vittorie su cinque è sicuramente un buon risultato che ci rende felici, ma ora siamo già tutti proiettati sulla prossima gara che sarà fondamentale per noi e per il nostro cammino, il nostro è un gruppo molto giovane nel quale non ci sono più i big che c'erano prima, ma nel quale riusciamo a stare bene tra di noi e a esprimere un bel gioco di squadra e credo che questa cosa sia molto importante perché si è creato un bellissimo clima. Tornando a ieri è stato bello giocare con il pubblico anche se ovviamente era tutto per loro e si è fatto sentire; le gare con i fans sugli spalti sono sempre diverse e più belle da vivere”.

“L'obiettivo è focalizzare le attenzioni sul nostro gioco analizzando e concentrandoci su di noi -prosegue il libero azzurro-. Abbiamo affrontato questa manifestazione cercando di sviluppare una ben precisa idea di gioco e credo che questa cosa si veda in campo. Nella prima parte del torneo ci siamo espressi abbastanza bene, ma ora dobbiamo solo pensare a continuare a lavorare con questa continuità”.