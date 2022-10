M5S: Conte, 'stanco? Entusiasmo e voglia lavorare, lo faremo a lungo'

10 settembre 2021 a

a

a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Stanco della mole di lavoro di un leader di una grande forza politica? "Ho detto, ed è la verità, che se si assume una responsabilità del genere, sia come premier che alla guida di una forza politica, e lo si fa con serietà, per i cittadini, per il bene comune, vi assicuro che è un impegno enorme che richiede un grande e costante sforza fisico, ed è questo che volevo dire, non che sono stanco. C'è tanto entusiasmo, voglia di lavorare per il paese e lo faremo a lungo. L'entusiasmo che c'è tra le gente ci dà la consapevolezza di un compito di responsabilità che vogliamo assolvere pienamente". Così il capo politico del M5S, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Cattolica, una delle tappe del suo tour elettorale.