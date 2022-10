10 settembre 2021 a

(Milano, 10 settembre 2021) - FINTECH -È proficua la collaborazione tra reti di mediatori creditizi e banche - fintech per finanziare le PMI italiane. Multiply spa e Bergamo al centro dell'incontro.

Milano, 10 settembre 2021 - Grande successo per l'evento organizzato da Multiply spa a Iseo dal 3 al 5 settembre, la società di mediazione creditizia guidata da Gianfranco Bertoli. All'incontro, moderato dal caporedattore di Investire Marco Muffato, hanno partecipato Andrea Crovetto Presidente Associazione Italia Fintech (principale Associazione degli imprenditori che riunisce le più innovative realtà del Fintech nazionali e internazionali operanti in Italia), Gianfranco De Capua, Giuseppe Pignatelli, Ignazio Rocco di Torrepadula e Sergio Zocchi.

Tra le reti di mediatori creditizi e le fintech specializzate nel lending per le piccole e medie imprese è scoccata la scintilla. I nuovi operatori digitali specializzati nel credito infatti si stanno sostituendo alle banche tradizionali come riferimento per la clientela dei mediatori creditizi, in particolare la clientela imprese. Del tema se ne è parlato diffusamente in una Tavola rotonda organizzata da Multiply Spa (società di mediazione creditizia che ha sede a Bergamo) che si è svolta presso l'Iseolago hotel di Iseo. La tavola rotonda “La Passione e/è il risultato: e il Fintech cosa c'entra?” Ha previsto la partecipazione di diversi protagonisti del fintech applicato ai finanziamenti alle imprese: da Andrea Crovetto Presidente Associazione Italiana Fintech, ceo di Azimut Direct, da Gianfranco De Capua chief commercial officer di @BorsadelCredito.it; da Giuseppe Pignatelli, head of corporate department di Banca Progetto a Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore e ceo di Credimi fino a Sergio Zocchi, ceo di October. L'evento è stato introdotto da Gianfranco Bertoli, direttore commerciale di Multiplay, intervenuto alla tavola rotonda moderata da Marco Muffato, caporedattore di Investire.

Allo stesso evento sono stati presentati alcuni fornitori di rilievo di Multiply: PAGINE SI! spa / SI4WEB azienda che sta veicolando Multiply nel percorso di sviluppo dell'identità digitale e di presenza propositiva nel web per mano di Roberto Preda , Ingo- Phonetica spa principale attore di lead e referall management phone con Luana Beni, Intesi spa - digital signature con Roberto Matetich, Modefinance la prima agenzia di Raiting Fintech in Europa -Big data and artificial intelligence presentata da Matteo Borgognoni , Data Rete, Bandyer -Kaleyra video Solutions con Paolo di Gregorio e SAEF spa società specializzata nella Finanza agevolata con la d.ssa Mussinelli.

Le parole d'ordine di Multiply durante l'evento sono state: Finance, Fintech, innovation, Green, 662, MCC, transizione 4.0, Green, formazione 4.0, Industria 4.0, MCC, finanziamenti a fondo perduto e ancor più FIDUCIA da e per le principali realtà Fintech nazionali e multinazionali presenti all'incontro verso le PMI italiane.

