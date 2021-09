Fascismo: Fratoianni, 'Perugia? animosità di qualche gerarca in disarmo non ci ferma'

10 settembre 2021 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Sono davvero sorpreso dell'animosità stizzita di qualche gerarca in disarmo che se la prende con la nostra interrogazione per l'ostentazione di alcuni fasci littori del tempo che fu, restaurati a Perugia, che peraltro è alquanto coraggioso definire opere d'arte". Nicola Fratoianni replica così, parlando con l'Adnkronos, alle critiche per la sua interrogazione al ministro Dario Franceschini sul caso dei fasci littori -comparsi dopo un restauro- nel mercato coperto di Perugia.

"Se hanno tempo da sprecare facciano pure, noi continueremo a fare in modo che non ci siano riabilitazioni di alcun genere verso i fascisti e il fascismo", aggiunge il segretario nazionale di Sinistra Italiana. “E oltre a questo però continueremo a dedicare la maggior parte del nostro a lottare per la povera gente che fa sempre più fatica ad andare avanti in questo Paese, e non perderemo tempo con queste polemiche di bassa lega...".