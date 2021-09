F1: Verstappen, 'terzo posto ok e in gara potremmo essere più vicini'

10 settembre 2021 a

Monza, 10 set. - (Adnkronos) - “Per noi su questa pista sarà sempre difficile. Abbiamo faticato più del previsto delle prove libere, ma abbiamo recuperato piuttosto bene nel corso delle qualifiche. Sono contento di essere terzo. In ottica gara potremmo essere più vicini". Così Max Verstappen dopo il terzo posto nelle qualifiche per la gara sprint del Gp d'Italia. "A Monza non si può mai sapere, domani ci saranno le seconde libere e vedremo cosa fare per migliorare il passo gara. Sarà difficile, ma penso che potremo comunque fare un buon numero di punti”, aggiunge l'olandese della Red Bull.