F1: Gp Italia, Hamilton precede Verstappen in prime libere e Sainz settimo

Monza, 10 set. - (Adnkronos) - E' del campione del mondo in carica Lewis Hamilton il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp d'Italia a Monza. L'inglese delle Mercedes gira in 1'20"926 precedendo l'olanese della Red Bull Max Verstappen (+0"452) e il compagno di squadra il finlandese Valtteri Bottas (+0"525). Quarto tempo per il canadese dell'Aston Martin Lance Stroll (+0"750) che si lascia alle spalle il francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly (+0"793) e il compagno di squadra il tedesco Sebastian Vettel (+0"898). Settimo e undicesimo tempo per le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (+0"988) e del monegasco Charles Leclerc (+1"176).