F1: Bottas, 'risolto il mio futuro, corro rilassato e ho fatto un bel giro'

10 settembre 2021 a

a

a

Monza, 10 set. - (Adnkronos) - “Ho fatto un bel giro. Quando riesci a spingere fino alla fine in questo modo è una bellissima sensazione. Ho anche aiutato Lewis con la scia alla fine. Me la sono goduta. Ho risolto tutto per il futuro e mi sento bene, sono rilassato". Così Valtteri Bottas dopo il miglior tempo nelle qualifiche per la gara sprint del Gp d'Italia.

"Sono contento del team, abbiamo lavorato benissimo. L'anno prossimo sarà una novità per me, ma ci penserò più avanti -aggiunge il finlandese della Mercedes, che dal prossimo anno guiderà per l'Alfa Romeo-. Ora penso alla gara sprint di domani. Spero di ottenere il massimo bottino di punti. Cercheremo di fare bene anche domenica, ma iniziamo a fare bene domani”.