Covid: Ricci (Pd), 'Salvini fa opposizione no vax, esca da governo'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Salvini è totalmente irresponsabile, non si può parlare a vanvera contro ogni evidenza scientifica. La sua presenza al Governo sta frenando l'azione virtuosa di Draghi. La Lega sta facendo opposizione no vax, esca dal Governo, non è compatibile con Draghi”. Così Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, in merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini sui vaccini e le varianti.