Covid: in 360 a ballare senza mascherine, Polizia locale Milano sospende The Club

10 settembre 2021

a

a

Milano 10 set. (Adnkronos) - In 360, per lo più studenti stranieri, assiepati a ballare senza mascherine. E' quanto hanno scoperto gli agenti dell'Annonaria della Polizia locale di Milano entrando questa notte alle 2.40 nella discoteca The Club di corso Garibaldi.

Il locale è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid per complessivi 800 euro e con la sospensione per cinque giorni.

L'intervento, che fa parte dei normali controlli svolti dal Nucleo Annonaria, fa seguito a quello che ha portato nella mattina di lunedì 6 settembre alla sospensione, per gli stessi motivi, della discoteca Hollywood di corso Como.