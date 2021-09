10 settembre 2021 a

a

a

Milano 10 set. (Adnkronos) - Una bambina di circa 2 anni è in gravi condizioni, dopo essere stata travolta da un'auto mentre camminava lungo via Adua, a Verdello, in provincia di Bergamo.

Nell'incidente, avvenuto verso le 13.20 di oggi, la bimba ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo da automedica e ambulanza. Sull'episodio indagano i carabinieri.