11 settembre: Renzi, 'memoria ma serve anche sguardo sul futuro'

10 settembre 2021 a

a

a

Roma, 10 set (Adnkronos) - "Il ricordo dell'11 settembre non è semplicemente memoria, una memoria incisa nella carne viva di ciascuno cittadino del mondo. Deve diventare futuro, con uno sguardo sul domani che vede molte incognite e tanti affascinanti sfide". Lo ha detto Matteo Renzi nel ricordo al Senato dell'attacco alle torri gemelle.

"La nostra amicizia con gli Stati Uniti è la stella polare, senza gli Stati uniti saremmo la terza generazione del terzo Reich, saremmo meno libero e meno noi stessi -ha premesso il leader di Iv-. Ma l'idea di America first che Trump ha portato e che Biden pare seguire si ferma sulla sponda dell'Oceano, non si allarga, non è un punto di riferimento per tutti".

Per Renzi, "questo pone un tema per l'Europa" e non solo: "Io credo nel grande protagonismo della Nato, ma oggi è in una condizione di morte celebrale di cui parlava Macron", ha proseguito il senatore riferendosi anche alla questione Afghanistan: "La Cina che dovrà ripensare il proprio ruolo in quell'area, La Russia deve pensare ai prossimi 30 anni, il modo arabo con il mondo sunnita che dialoga, il rapporto con l'Iran".