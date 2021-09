11 settembre: Meloni, ''integralismo islamista' è nome nemico, io non voglio ometterlo'

10 settembre 2021 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Il nome del nemico è 'integralismo islamista' io non voglio ometterlo". Lo dice Giorgia Meloni, intervendo, via video, al Senato, al convegno sull'11 settembre, in occasione dei 20 anni dall'evento terroristico, concludendo il suo intervento all'evento. "Occidente deve fare i conti con un nemico che teorizza la sua distruzione, quello è il suo nome, integralismo islamista", ribadisce la leader di Fdi.