11 settembre: Casellati, 'punto di svolta della storia che ancora produce effetti'

Roma, 10 set (Adnkronos) - L'11 settembre è "un punto di svolta della storia che ha generato mutamenti epocali e che a lungo produrrà effetti". Lo ha detto Elisabetta Casellati nelle celebrazioni al Senato per la ricorrenza dell'attacco alle torri gemelle.

"Dopo tante guerre, morti, investimenti umani, sociali, economici la nostra impressione e ancora quella di trovarci sospesi sull'orlo di un abisso", ha detto la presidente del Senato sottolineando: "Oggi non è solo un giorno di ricordo ma anche di riflessione".

Per Casellati, tra l'altro, "dobbiamo trarre la giusta lezione dalla fine 20ennale della missione in Afghanistan" e "dobbiamo rafforzare il ruolo dell'Europa sulla scena internazionale in particolare nel Mediterraneo, anche attraverso una autonoma capacità di difesa a di una rapida reazione alle crisi sostenuta da una politica estera comune".