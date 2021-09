11 settembre: 20 anni fa lo tsunami del trasporto aereo, peggior crisi superata solo da covid/Adnkronos (2)

10 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Ma il ciclone '11 settembre' non ha risparmiato le compagnie del Vecchio Continente. Lufthansa ha chiuso con un passivo di 745 milioni di euro, British Airways, colpita particolarmente sulle rotte transatlantiche, con 142 milioni di sterline e Klm con 156 milioni di euro, Alitalia con 907 milioni di euro. Poche, tra le compagnie 'major', quelle che sono riuscite a contenere l'urto: Air France ha chiuso con un attivo di 153 milioni di euro e Iberia con 50 milioni di euro.

Anche allora Alitalia si distingueva, ma in negativo. Nei primi sei mesi del 2001, l'ex compagnia di bandiera perdeva, infatti, 503 miliardi di vecchie lire. Per correggere la rotta, i vertici dell'aviolinea, proprio a ridosso dell'11 settembre, si preparavano a varare il nuovo 'business plan' quadriennale. Ma gli attacchi terroristici hanno completamente stravolto e scompaginato i piani iniziali. Per fronteggiare la crisi nell'immediato, Alitalia varava un 'contingency plan' che prevedeva un taglio di rotte, un notevole ridimensionamento della capacita' offerta, e una razionalizzazione della flotta, oltre ad altri interventi di contenimento dei costi, come quelli per i servizi di bordo. Effetto della terapia 'anti crisi' esuberi calcolati in 2.500 unita'. Cominciava allora un lungo declino dal quale Alitalia non si è più ripresa.

Eppure, c'è chi non è stato toccato dalla crisi. Sono le compagnie a basso costo, protagoniste del 'miracolo' nell'anno nero del trasporto aereo. L'inglese Easyjet, che si è fusa con Go, ha raddoppiato i passeggeri nel giro di un anno. Ryanair, la compagnia irlandese, che volava sempre più alto a tassi di crescita annui del 25-30% e che nel 2001 ha realizzato utili per 104,5 milioni di euro. Il tutto mentre apriva nuovi scali e annunciava il maxi-acquisto di 150 aerei. La ricetta del successo era il forte contenimento dei costi. E successo è stato. Ma 20 anni dopo il miracolo non si è ripetuto e neanche le low cost sono riuscite a reggere l'urto del covid 19.