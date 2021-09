Sport e Salute: Vezzali, 'buon lavoro al nuovo dg Nepi Molineris, con lui società più operativa'

09 settembre 2021 a

Roma, 9 set. - (Adnkronos) - “Sin dal mio insediamento ho espresso l'intenzione di rilanciare Sport e Salute. Ho fortemente voluto e caldeggiato questa scelta che è una svolta che permetterà di rendere più efficiente la società. In tal senso ho trovato la condivisione del Presidente ed Ad Vito Cozzoli che ha proposto la soluzione del Direttore Generale per rendere la società più operativa. Adesso lo sport italiano potrà contare della freschezza, pragmatica e visionaria, di Diego Nepi Molineris che da anni ricopre un ruolo apicale nella società e che è tra i protagonisti dei successi degli Internazionali Bnl d'Italia di Tennis, di Piazza di Siena, del 6 Nazioni di Rugby solo per citarne alcuni. Buon lavoro al neo Direttore Generale ed a tutta Sport e Salute”. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali commenta così la nomina di Diego Nepi Molineris a direttore generale di Sport e Salute.