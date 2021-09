09 settembre 2021 a

a

a

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Questo è un momento delicato nella vita del Paese, faccio appello a tutti i leader politici, a tutti i colleghi in politica, per una moratoria sul Quirinale. In questo momento dobbiamo occuparci di andare avanti, del Quirinale se ne parla l'anno prossimo, a gennaio. Se si passano 4 mesi a fare giochini politici è irrispettoso". Lo ha detto Enrico Letta a 'Radio Anch'io'.