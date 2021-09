Milano: Aipe, ‘polistirene espanso non presente nella Torre del Moro'

09 settembre 2021 a

Milano 9 set. (Adnkronos) - “L'Eps (polistirene espanso sinterizzato) non è presente nell'incendio del grattacielo ‘La Torre dei Moro' di Milano”. È quanto precisa in una nota Aipe, associazione italiana polistirene espanso, sottolineando che “l'Eps non è presente tra i materiali imputati e non ha nulla a che vedere con quanto purtroppo accaduto”.

“Dalle prime analisi della struttura – si legge nella nota - emerge chiaramente come l'incendio abbia riguardato il rivestimento esterno dell'edificio, ossia le due grandi vele realizzate con pannelli compositi in alluminio e non sia stato alimentato dal sistema a cappotto”.

Esprimendo vicinanza alle famiglie sfollate, Aipe garantisce di fornire “qualsiasi supporto, sia esso documentale che tecnico, agli attori coinvolti nell'indagine”.