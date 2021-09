M5s: Conte non passa da Busto Arsizio, ‘chi ha offeso Meloni fuori dal Movimento' (2)

09 settembre 2021 a

(Adnkronos) - “È un messaggio forte”, ha sottolineato Conte e richiamandosi al paragrafo della carta dei principi e dei valori del Movimento sulla ‘cura delle parole', ha detto: "Non possiamo permettere che la politica si affidi ad aggressioni verbali e ad espressioni squalificanti. Questo non lo possiamo tollerare”.

“Il Movimento 5 Stelle – ha assicurato il presidente - non ricorre a polemiche inutile, non aggredisce gli avversari, ma si concentra sulle proprie idee e sui propri progetti. Abbiamo idee e progetti forti, non abbiamo bisogno di offendere gli altri”. A chi gli chiedeva se non ci saranno più ‘vaffa day', infine, l'ex premier ha risposto: “Assolutamente, questo nuovo corso ovviamente si svilupperà in questa direzione”.