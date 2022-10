F1: Leclerc, 'voglio tornare a vincere al più presto, sono carico per Monza'

09 settembre 2021 a

Monza, 9 set. - (Adnkronos) - “Le immagini di Monza 2019 mi fanno pensare che voglio tornare a vincere al più presto. Questo weekend non sarà facile, ma spero che potremo rivivere questa sensazione presto. È sempre bello venire qui, solo a Monza abbiamo questo supporto così grande. Abbiamo sostegno ovunque nel mondo, ma qui è imparagonabile. Vedere tutta questa gente che tifa per noi e che si aspetta che gli diamo la gioia che meritano mi carica a bestia. Adesso non vedo l'ora di essere sulla macchina rossa, che vedo sempre come un sogno“. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc a Sky Sport alla vigilia del fine settimana del Gp d'Italia. “Io penso che se do il 100% di me stesso le cose andranno bene -aggiunge il monegasco-. Non voglio pensare troppo al fatto che guido per la Ferrari. Mi darebbe troppa pressione e non sarebbe positivo. Sogni a breve termine? Mi fa sognare solo la vittoria. Poi però c'è la parte razionale che esce fuori e ovviamente questo weekend non giochiamo per la vittoria. Ma se devo sognare, il mio sogno è quello“.