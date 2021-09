Covid: Fontana, 'Lombardia in zona bianca anche prossima settimana'

09 settembre 2021 a

Milano, 9 set. (Adnkronos) - "Anche la settimana prossima la Lombardia sarà in zona bianca". Lo ha detto il governatore intervenendo alla trasmissione 'Orario Continuato' su Telelombardia. Anche per questa settimana, ha spiegato, i dati lombardi sono "assolutamente buoni".

"Grazie alla vaccinazione stiamo tornando ad 'essere normali' - ha aggiunto - a recuperare il tempo perso e a fare tutte ciò che facevamo prima della pandemia anche se bisogna convincere ancora più persone a vaccinarsi. Oggi registriamo un'adesione pari all'87 degli aventi diritto. Nel residuo 13% ci sono coloro che non possono essere vaccinati per patologie e chi per scelta non lo ha fatto fino ad oggi".