Comitato Guida Welfare Index Pmi: "Cresce consapevolezza ruolo sociale"

Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Già nella scorsa edizione registravamo una crescente consapevolezza del ruolo di responsabilità sociale che le pmi sentivano di doversi assumere, accelerato anche dall'emergenza Covid. In questa nuova edizione, abbiamo voluto registrare scientificamente l'impatto sociale che le attività di welfare aziendale hanno avuto su tutti gli stakeholder, interni ed esterni all'impresa". Così il Comitato Guida di Welfare Index Pmi promosso da Generali Italia, che oggi ha presentato la sesta edizione del Rapporto e assegnato il rating 5W alle imprese Welfare Champion.

"Welfare Index Pmi può costituire non solo informazione, servizio, fonte d'ispirazione per le pmi che vogliono intraprendere o migliorare le loro politiche di welfare aziendale, ma una fotografia che, auspichiamo, possa essere un contributo importante per il rilancio del nostro Paese. Questa fotografia nasce dalla collaborazione di imprese, istituzioni, esperti ed associazioni”, sottolinea.

Il Comitato Guida è composto da: Cristina Calabrese, amministratore delegato Key2people; Mario Calderini, professore ordinario Politecnico di Milano; Gerardo Capozza, consigliere del ruolo della presidenza del Consiglio dei ministri; Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato Sport e Salute Spa; Marco Magnani, economista Harvard e Luiss; Vincenzo Mamoli, segretario generale Confartigianato; Francesca Mariotti, direttore generale Confindustria; Andrea Mencattini, Head of Governance & Institutional Relations Generali Country Italy & Global Business Lines; Pamela Morassi, capo della segreteria tecnica del ministro dello Sviluppo Economico; Giovanni Luca Perin, Chief Hr & Organization Officer Generali Country Italy & Global Business Lines; Francesco Postorino, direttore generale Confagricoltura; Donatella Prampolini, vicepresidente Confcommercio; Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility Generali Country Italy & Global Business Lines e Membro del Comitato Guida Welfare Index Pmi; Gaetano Stella, presidente Confprofessioni.