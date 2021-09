Calcio: CR7, 'non sono a Manchester in vacanza, pronto a vincere di nuovo'

09 settembre 2021 a

Manchester, 9 set. - (Adnkronos) - "Non sono qua in vacanza. Come ho già detto, il prima è stato bello e abbiamo vinto cose importanti. Ma ora sono qua per vincere di nuovo". Così Cristiano Ronaldo nel corso di un'intervista al sito del Manchester United, la prima dal suo ritorno a Old Trafford. "Per me è una grande chance, così come per il club ed i tifosi, per fare un passo in avanti. Sono pronto e penso che succederanno belle cose nei prossimi 3 o 4 anni", aggiunge l'ex attaccante di Juventus e Real Madrid.