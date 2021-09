Venezia, al filosofo Peter Singer il premio Breggruen da 1 mln di dollari

08 settembre 2021 a

Venezia, 8 set. (Adnkronos) - Affermando la propria presenza nel cuore dell'Europa, l'Istituto Berggruen ha tenuto ieri il suo primo evento alla Casa dei Tre Oci a Venezia, recentemente acquistata da Nicolas Berggruen per creare il suo centro di attività europea. Per celebrare questa pietra miliare nella sua storia decennale, l'ente statunitense ha annunciato nello storico palazzo della Giudecca che il filosofo Peter Singer è il destinatario dell'edizione 2021 del Premio Berggruen da un milione di dollari per la filosofia e la cultura, assegnato ogni anno a pensatori le cui idee hanno profondamente plasmato la comprensione e il progresso dell'io umano in un mondo in rapida evoluzione.

