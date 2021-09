Terrorismo: Perantoni, 'da Draghi parole non di circostanza, bene impulso desecretazione'

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Leggiamo parole non di circostanza del presidente Draghi dopo l'incontro con i familiari delle vittime delle stragi a proposito della desecretazione dei documenti. Draghi ha espresso un impegno chiaro e netto a dare impulso al Comitato che presiede tale attività precisando anche che non sarà Andrea De Pasquale, attuale capo dell'Archivio centrale, a sovraintenderlo, come chiedevano le associazioni dopo il suo imbarazzante apprezzamento della figura del neofascista Pino Rauti. Una soluzione che va incontro alle esigenze espresse dai familiari e di cui prendiamo atto con soddisfazione”. Così Mario Perantoni, presidente della Commissione Giustizia della camera, deputato M5S.