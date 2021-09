TCL lancia le TV Mini LED Premium 2021 con prestazioni impareggiabili da 8K

08 settembre 2021 a

PARIGI, 8 settembre 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), una delle aziende leader nel settore globale della TV e dell'elettronica di consumo, ha annunciato oggi il lancio delle nuove TV Mini LED X Series, delle TV Mini LED X92 Series Pro OD Zero 8K e delle TV Mini LED X92 8K in occasione dell'evento "Transcend Vision".

Inoltre è stata presentata la TV Mini LED TCL 4K 65C825 vincitrice del premio 2021-2022 EISA Premium LCD TV Award.

La 2021 X Series sarà immessa nei prossimi giorni sul mercato in Europa, Australia, Arabia Saudita e altri Paesi.

È possibile guardare l'evento del lancio sul sito web www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

"Le incredibili prestazioni della TV X Series sono dovute alla tecnologia di TCL Mini LED ed entrambe le TCL X Series vantano un'ottima posizione per imporsi nel mercato delle TV Mini LED premium" ha affermato Shaoyong Zhang, CEO di TCL Electronics.

La tecnologia della X Series Mini LED offre agli utenti un'esperienza impareggiabile con un maggior numero di LED più piccoli che producono maggiore contrasto nelle zone di controllo.

OD Zero Mini LED della X92 Pro Series presenta dimensioni 700 volte* più piccole rispetto a quelle di un LED tradizionale, e uno spessore inimmaginabile per un profilo sorprendentemente ultra-sottile che va ad aggiungersi a un'eccezionale esperienza visiva.

Oltre a una vera esperienza 8K, la X Series dispone anche di TCL QLED che potenzia il volume del colore di oltre il 100%, con più di un miliardo di colori.

Per un'esperienza audio totalmente immersiva, oltre a Onkyo e Dolby Atmos® , la X92 Pro Series è dotata di un fantastico canale audio 5.1.2 con 25 altoparlanti e 160 watt in uscita, mentre la X92 Series ha un canale 2.1 e 60 watt in uscita, oltre a offrire un sound potente e coinvolgente.

Il profilo ultra sottile della X92 Pro Series e il look di alta gamma sono il risultato del design futuristico e immersivo di TCL che comprende parte meccanica, altoparlanti rivestiti in pelle e acustica riflettente.

La X Series offre inoltre 120 Hz e il pacchetto TCL Game Master Pro comprende HDMI 2.1, Wifi 6 oltre a VRR ( Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency); eARC regala le immagini e l'audio migliori per gaming, show TV e film.

Aspetto del prodotto, funzionalità e disponibilità possono variare da Paese a Paese e da regione a regione.* Google Assistant è disponibile in lingue, Paesi/regioni selezionati.* Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e marchio registrato di Google LLC. Google, Google Duo e gli altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610685/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1610684/image_2.jpg