Quirinale: Renzi, 'mancano 5 mesi, c'è tanto lavoro da fare'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Oggi è l'8 settembre , c'è tempo fino all'8 febbraio per il presidente della Repubblica. C'è il G20, c'è il Pnrr , le riforme , in questi cinque mesi c'è tanto lavoro da fare . Si vogliono sbizzarrire i partiti sul totonomi? Lasciamogli fare la ricreazione... Il capo dello Stato lo vogliono fare tutti 'per spirito di servizio' come si dice. Però bisogna pensare a chi fa il bene del paese come Mattarella, solo a quello”. Così Matteo Renzi presentando “Controcorrente” a Civitavecchia.