Milano: sorpresi con due chili di hashish, due arresti

Milano, 8 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due cittadini italiani, di 58 e 55 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato oltre due chilogrammi di hashish. Gli agenti hanno individuato l'automobile con a bordo il 58enne in via Ugo Betti. L'uomo, sceso dalla vettura, si è avvicinato al 55enne, arrivato in scooter, cedendogli un panetto di hashish in cambio di denaro.

Bloccati i due uomini, gli agenti hanno sequestrato l'involucro contenente circa 100 grammi di hashish, ceduto per 500 euro. Nell'auto è stato trovato un altro panetto e addosso allo spacciatore 1.500 euro in contanti. Nell'abitazione del 58enne a Seriate, in provincia di Bergamo, sono stati sequestrati altri 22 panetti, per un peso complessivo di oltre due chili.