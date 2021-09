Milano: oltre 100 pasticche ecstasy e droga in casa, arrestato

08 settembre 2021 a

Milano, 8 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 45 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato nel suo appartamento cocaina, ecstasy, mdma, marijuana e circa 5mila euro in contanti. Gli agenti hanno individuato l'uomo e hanno eseguito un servizio di osservazione nelle vicinanze della sua abitazione. Il 45enne, uscito dal proprio appartamento, è stato prima pedinato e poi controllato.

All'interno dell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto contenente cinque involucri di cocaina per un peso totale di 220 grammi, 25 grammi di marijuana, 2 grammi di mdma in polvere e un sacchetto con 115 pasticche di ecstasy. Inoltre, all'interno di un pensile da cucina, l'uomo nascondeva la somma di circa 5 mila euro in contanti, provento dello spaccio, e quattro cellulari. L'uomo, con penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato.