Gianetti Ruote: assessori Regione Lombardia, 'azienda collabori per soluzione'

08 settembre 2021 a

a

a

Milano, 8 set. (Adnkronos) - "Regione Lombardia conferma la propria posizione sulla vicenda e chiede con forza una fattiva collaborazione da parte dell'azienda con l'obiettivo di trovare un accordo per una vera reindustrializzazione del sito produttivo. C'è molta attenzione al tessuto sociale locale e, proprio per questo, è importante poter garantire continuità alla forza lavoro". Lo dichiarano gli assessori alla Formazione e Lavoro e allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Melania Rizzoli e Guido Guidesi, al termine dell'incontro con una delegazione di lavoratori dell'azienda 'Gianetti Ruote' di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, a Milano.

"Stiamo seguendo ora per ora - concludono gli assessori - l'evolversi della vicenda con una fattiva collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico e siamo pronti a mettere in campo tutti i nostri strumenti", aggiungono.