Roma, 8 set (Adnkronos) - "Letta ha fatto una cosa logica con il simbolo, è candidato non solo del Pd, anche noi lo sosteniamo. Ha fatto la cosa giusta, se l'avessi fatto io mi avrebbero massacrato. Mi sento di difenderlo, ha fatto il simbolo giusto. Secondo me vince, se fossi senese voterei Letta". Lo ha detto Matteo Renzi a proposito delle suppletive per la Camera a Siena.