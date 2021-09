Covid: Cdm domani alle 12, estensione green pass a mense scuola e personale pulizie

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si terrà domani a mezzogiorno. Ma, sul fronte green pass, a quanto apprende l'Adnkronos nel Cdm in programma l'estensione dovrebbe essere prevista solo per il mondo della scuola -che riapre i battenti il 13 settembre- ovvero per chi lavora nelle mense scolastiche e per il personale delle pulizie. In preconsiglio -convocato per questo pomeriggio alle 18- al momento figurano solo ddl di ratifica. Ma l'estensione del 'passaporto' anti-Covid per il personale scolastico ci sarà, mentre per il resto della Pubblica amministrazione e del settore privato il governo, salvo accelerazioni dell'ultimo minuto, dovrebbe procedere step by step. La cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza al momento risulta ancora in stand-by.